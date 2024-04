🎥 Penalty pour le Cercle, penalty pour Anderlecht ? Polémique dans les deux rectangles !

Le Cercle et Anderlecht se sont séparés sur un partage (1-1), mais les deux clubs estimaient mériter un penalty. L'arbitre, pourtant, a été cohérent.

Un but partout... et un penalty refusé partout : l'égalité entre le Cercle de Bruges et le RSC Anderlecht était parfaite. Pour autant, les deux équipes estimaient qu'elles auraient dû obtenir un coup de pied de réparation pour une main dans le rectangle.

Les deux phases ont eu lieu en seconde période. Sur un corner, c'est d'abord Nilson Angulo qui, en voulant dégager le ballon de la tête, l'a envoyé sur son propre bras. Les Brugeois ont immédiatement réclamé un penalty, mais l'arbitre comme la VAR ont été clairs : ce n'était pas penalty.

En fin de rencontre, Jesper Daland a vécu la même situation. Sur un centre d'Angulo, Jesper Daland touche le ballon de la cuisse et ce dernier ricoche sur son bras. Là aussi, pas d'hésitation de la part du corps arbitral : pas de penalty.

De nombreux supporters d'Anderlecht comparent la phase de Daland à celle ayant coûté un penalty à Killian Sardella contre Genk, et ne sont pas ravis de cette décision. Mais au sein du match entre le Cercle et le RSCA, la cohérence a été respectée...