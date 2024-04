Youri Tielemans absent à l'Euro avec les Diables ? Le verdict est tombé !

Panique samedi lorsque Youri Tielemans a dû quitter le terrain blessé. Des images qui ont certainement fait faire la grimace à Domenico Tedesco à moins de deux mois de l'Euro.

Aston Villa a joué contre Chelsea samedi. Youri Tielemans était sur le terrain mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Avant même la demi-heure de match, le Diable Rouge a dû quitter le terrain blessé.

Avant d'être remplacé, Tielemans a immédiatement attrapé l'intérieur de sa jambe et on pouvait le voir très ému compte tenu de l'Euro qui approche et des matchs importants qu'Aston Villa doit encore disputer...

Tielemans, une blessure moins grave que prévu

Mais si tout semblait indiquer une blessure potentiellement importante à l'aine, les bonnes nouvelles sont au rendez-vous. Selon Het Laatste Nieuws, le Diable Rouge a été examiné et sa blessure ne serait pas trop grave.

Il faut encore attendre un peu pour voir quand il pourra rejouer, mais il est tout à fait possible que le milieu de terrain puisse rejouer ce week-end.

Et Domenico Tedesco peut être rassuré. Ainsi, l'Euro de Tielemans ne devrait donc pas être en danger alors que le coup d'envoi de la compétition est prévu dans quelques semaines.