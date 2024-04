🎥 Une soirée comme les autres pour Kevin De Bruyne, qui distribue encore les caviars

Qui d'autre que Kevin De Bruyne pour emmener Manchester City vers la victoire ? Le Diable Rouge a délivré deux nouveaux assists ce dimanche.

Manchester City se déplaçait à Nottingham Forest ce dimanche. Un match piégeux puisque Matz Sels et ses équipiers jouent leur survie en Premier League dans ces dernières journées. Mais Kevin De Bruyne était là, et en forme.

Le Diable Rouge s'est en effet encore avéré décisif pour ses couleurs. Manchester City l'a emporté 0-2, et De Bruyne est à l'assist sur les deux buts !

D'abord sur un corner parfaitement donné, qui trouve la tête de Josko Gvardiol. Ensuite en allant chercher son coéquipier favori : Erling Haaland, qu'il trouve les yeux fermés cette saison. On notera tout de même le joli crochet du Norvégien, qui ne marque pas là un "tap-in".

De Bruyne ➡️ Haaland, la connexion est toujours bien présente 🎯⚽#NFOMCI pic.twitter.com/rgo99mMjmE — VOOsport (@VOOsport) April 28, 2024

Kevin De Bruyne distillait là ses 7e et 8e assists de la saison en Premier League, et ses 15e et 16e toutes compétitions confondues.