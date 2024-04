À qui la faute sur la grossière erreur de Genk ? Maarten Vandevoordt explique les faits

Le KRC Genk a perdu 0-3 contre le Club de Bruges dimanche après-midi. Une défaite amère, car tous les buts auraient pu être évités.

L'efficacité est un mot qui a été beaucoup mentionné après le match. Genk a dominé la rencontre, mais c'est le Club de Bruges qui a finalement pris l'avantage.

Maarten Vandevoordt a regretté la façon dont les Limbourgeois ont facilité la tâche aux Brugeois. "Ils ont eu quatre occasions et je pense que trois vont au fond. C'est bien trop facile pour eux", se lamente-t-il.

Le 0-1 est venu sur une phase très étrange. Sabbe voulait centrer, McKenzie semblait aller dégager le ballon de la tête, mais ne le fait finalement pas, surprenant ainsi son gardien.

"Ce centre arrive et je dis 'away', dans le sens de : dégage-le de la tête", clarifie Vandevoordt après le match. "Et puis, ce ballon est venu très rapidement vers moi, ce qui m'a pris de court."

"Peut-être que c'était une mauvaise communication. Ces choses arrivent, mais c'est quand même dur à accepter", conclut le gardien. Malheureusement, difficile de pointer du doigt l'un ou l'autre : "away" peut vouloir dire "dégage le ballon" ou... "éloigne-toi" du ballon, en un sens...