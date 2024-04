Champion avec le Club de Bruges, il prend sa retraite à 27 ans pour se lancer dans métallurgie

Dylan Sys dit adieu au football preofessionnel. Freiné par de graves blessures, il a lui-même expliqué sa décision sur les réseaux sociaux.

"Depuis ma grave blessure au genou (déchirure des ligaments croisés) et après deux opérations, j'ai souffert d'autres blessures, mon genou ne sera plus jamais à 100%" écrit Dylan Seys sur Instagram.

Un terrible constat qui l'a amené à tourner le dos au football professionnel : "Pour moi, cette décision est l'une des plus difficiles et des plus dures que j'ai eu à prendre, mais je ne me sens plus comme avant et cette décision semble être la meilleure".

Ancien espoir du Club de Bruges

Auteur de 19 buts en D2VV avec Bocholt, il met un terme à une carrière débutée au centre de formation du Club de Bruges (une présence sur le banc à l'époque de Michel Preud'Homme et donc le titre de champion au palmarès sans jouer), un passage éclair à Mouscron en 2020 et des aventures plus réussies aux Pays-Bas (Twente, Exclesior, Waalwijk).

Il va désormais travailler pour une grande firme de métallurgie avec comme objectif d'aider au recyclage de certains métaux.

Mais il ne dit pas totalement adieu au ballon rond pour autant puisqu'il continuera à évoluer avec un club amateur néerlandais.