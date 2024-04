Burnley et Kompany entretiennent l'impossible espoir à Old Trafford : "Si je mourais demain, on pourrait écrire 'on continue' sur ma tombe"

Burnley a arraché un point à Manchester United. Vincent Kompany était fier de l'attitude de ses hommes.

C'est sur penalty que Burnley est revenu au score face à Manchester United dans le money time. Pourtant, les Clarets ont eu les occasions pour prendre les choses en main bien plus tôt.

"C'est ça le football. Nous sommes là où nous sommes pour une raison. Si nous étions cliniques à chaque instant, nous serions hors de la zone de relégation" déclare Vincent Kompany, dans des propos rapportés par la BBC.

L'équipe a donc dû faire valoir d'autres qualités : "Notre attitude a été impeccable et le sacrifice pour l'équipe également. Old Trafford est toujours un endroit difficile pour se déplacer, nous en garderons les points positifs et, espérons-le, notre élan avant deux matchs à Turf Moor".

Le maintien n'est plus une utopie

Sur les huit derniers matchs de championnat, Burnley ne renseigne qu'une défaite. De quoi réduire encore un peu plus l'écart sur le reste du peloton : Luton n'est plus qu'un point devant, Nottingham Forest (première équipe hors de la zone rouge) à deux unités.

"Si je mourais demain, on pourrait mettre 'on continue' sur ma pierre tombale. Il y a une énorme cohérence dans le club et dans l'approche de chaque match, même dans les moments difficiles. Nous avons gagné le droit de croire et d'espérer" continue Kompany. Le dernier match à domicile contre Nottingham pourrait valoir son pesant d'or.