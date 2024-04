Will Still atterré : "Le jour le plus noir de ma jeune carrière d'entraîneur"

Le Stade de Reims de Will Still a été giflé à Clermont Foot. Une défaite qui a amené le capitaine adverse a se demander si Reims n'avait pas sous-estimé Clermont.

Les joueurs de Will Still ont-ils sous-estimé le déplacement à Clermont Foot ce dimanche ? C'est apparemment l'avis du capitaine de Clermont, Johan Gastien, qui s'est demandé si ses adversaires "étaient venus en tongs". Le Stade de Reims s'est en effet incliné 4 buts à 1 chez la lanterne rouge.

Will Still était assez mécontent de cette suggestion. "Bien sûr qu'on a pas la sensation d'avoir fait un gros match", reconnaît-il au micro de Prime. "Il ne se passait rien dans cette rencontre, et on leur a offert deux penaltys".

"C'est catastrophique, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne sais même plus quoi dire. Que celui qui pense qu'on prend ce match par-dessus la jambe vienne nous voir à l'entraînement dans la semaine", se défend Still.

"Je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour le plus noir de ma jeune carrière d'entraîneur, le plus dur à avaler", concède ensuite l'entraîneur belge. Reims enchaîne là une troisième défaite consécutive, un cinquième match sans gagner, et a à peu près abandonné tout espoir de ticket européen.

"Ce n'est même plus de la déception, je me sens con. C'est de la frustration. Je vais devoir réfléchir quelques jours", conclut Will Still.