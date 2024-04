La déception est grande au RWDM: "Le plan n'a pas été respecté"

Le match crucial pour la survie en Jupiler Pro League du RWDM s'est conclu sur une note amère, les Molenbeekois s'inclinant face à un Courtrai déterminé. Malgré une meilleure prestation en seconde période, le RWDM n'a pas réussi à renverser la vapeur.

Mickaël Biron, attaquant du RWDM, ainsi que son entraîneur ont partagé leurs impressions post-match, mélangeant déception et appel à la mobilisation pour les prochaines échéances.

Après la défaite face à Courtrai, les visages étaient sombres mais résolus dans le vestiaire du RWDM. Mickaël Biron, revenant d'une blessure au genou, a exprimé un mélange de frustration et d'optimisme : "Nous avons fait un bon match mais ils ont montré plus d'envie, c'est ce qui nous a manqués. Nous avons été plus agressifs en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Mon genou va mieux, j'espère qu'il tiendra jusqu'à la fin de saison."

Le ton de Biron était résolu mais teinté de regret, particulièrement en évoquant la première période du match : "Nous n'étions pas présents en première mi-temps. Malgré notre bonne deuxième période, nous payons au final notre mauvaise entame."

L'entraîneur du RWDM, sans cacher sa déception, a souligné le manque de motivation et d'adhésion au plan de jeu : "Le plan n'a pas été respecté et mes joueurs manquaient clairement de motivation. Ils ont tenté de réagir, mais nous n'y sommes pas arrivés." Il a insisté sur la nécessité d'aborder les prochains matches avec la même intensité que lors de la seconde période de ce match.

Pour l'entraîneur, l'objectif est clair : "Nous devons commencer notre prochain match de la même manière qu'en deuxième période aujourd'hui. Je suis triste de ne pas offrir la victoire aux supporters, mais il nous reste deux matchs, il faut rester solidaire pour leur offrir les bonnes sensations."