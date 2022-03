Courtois sera éternellement reconnaissant : "Chelsea m'a aidé à devenir le gardien que je suis maintenant"

Le gardien du Real Madrid s'est exprimé sur de nombreux sujets dans son podcast.

Thibaut Courtois réalise actuellement l'une des meilleures saisons de sa carrière. Son Real Madrid est dans la course pour le titre en Liga et s'est qualifié avec brio pour les quarts de finale de la Champions League.

"Contre le PSG, le Bernabéu était un chaudron. Après notre premier but, c'était fou, le stade nous a vraiment poussés vers la victoire. Cette émotion reste toujours à l'intérieur, vous vous souviendrez de ces matchs. C'étaient des moments très spéciaux", a déclaré le gardien belge dans son podcast Thibaut Talks.

Les Madrilènes sont, selon Courtois, en "pleine confiance" malgré la claque infligée par le Barça lors du Clasico (0-4). "Le revers de la médaille, c'était contre le Barça. Notre match n'a pas été bon. Au final, il y avait des gens qui étaient restés et la seule chose que les joueurs peuvent faire, c'est remercier les supporters de nous avoir soutenus jusqu'au bout, même si le résultat a été qui il était et s'excuser pour le jeu proposé. Au final c'est un match et il y a trois points, comme les trois qu'on va jouer contre le Celta (Vigo)."

"A Vigo il faut gagner, on est toujours leader, avec neuf points d'avance. Il reste 9 matchs et chaque match est une finale et il faut arriver fin mai pour gagner LaLiga."

"Nous avons pleine confiance, ce match a été une bosse, cela peut arriver. Une saison n'est jamais parfaite et il y a toujours un match que nous pouvons perdre. Parfois, il vaut mieux perdre une fois que de perdre trois ou de faire match nul trois matchs de suite Il y a de la confiance et il est temps de se remettre pour être prêt pour ce mois d'avril avec des matchs très importants en Ligue et en Champions."

Chelsea, les retrouvailles

L'ambition du Real en C1 en claire : la victoire finale. "En Liga, nous voulons faire un pas en avant pour être au sommet quand le mois de mai arrivera et en Ligue des champions, nous espérons gagner et pouvoir jouer en demi-finale et ensuite, espérons-le, plus".

Mais pour y arriver, il faudra affronter et battre Chelsea, le club qui a lancé définitivement la carrière internationale de Courtois. "Ce sera spécial. L'année dernière, nous avons perdu en demi-finale (3-1 score cumulé, ndlr) et j'espère que cette année, il y aura une victoire. Cette année, ce sera différent parce que ce sera avec le public. Ce sera spécial et même s'il peut y avoir des coups de sifflet, je J'espère que les gens se souviendront des beaux moments. Nous avons gagné deux ligues, une FA Cup... Pour moi, Chelsea est une équipe spéciale, ça m'a aidé à être le gardien que je suis maintenant, Chelsea m'a acheté quand j'avais 18 ans et il m'a donné l'opportunité d'être à l'Atlético, de jouer en Premier et de la gagner. C'est une équipe importante et j'y ai beaucoup d'amis, c'est toujours un plaisir de les affronter à nouveau".