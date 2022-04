Bonne nouvelle du côté du RFC Liège : le matricule 4 garde les trois points acquis contre Dender

Dans sa décision prononcée ce mercredi, le Comité sportif de l'Union belge a retiré l'action qu'il avait introduite contre le Football Club Liégeois.

Il y a quelques jours, le Comité sportif de l'Union belge de football avait introduit une action contre le RFC Liège puisque le club liégeois avait aligné un joueur U21 en moins sur la feuille de match lors de la victoire contre Dender (3-0) le 27 mars dernier.

"Compte tenu du fait que le problème relatif à la feuille de match n'avait eu aucun impact sur le déroulement de celui-ci, et du fait que les sanctions réclamées étaient totalement disproportionnées par rapport aux faits, le RFCL se réjouit que l'éthique sportive soit respectée et que la fin de saison ne soit pas faussée sur le tapis vert. Le résultat de la rencontre n'est donc plus remis en cause et le Matricule 4 conserve les 3 points acquis sur le terrain.

Le RFCL va maintenant se concentrer uniquement sur le sportif, avec la volonté de poursuivre son combat pour la montée dès ce samedi lors du déplacement au Patro Maasmechelen", ont fait savoir les Sang et Marine dans leur communiqué.