Aston Villa officialise une grosse signature en défense !

Il ne manquait plus que l'officialisation...Aston Villa frappe un grand coup en recrutant le défenseur brésilien Diego Carlos (29 ans). Les Villans ont dû débourser 30 millions d'euros pour l'arracher au FC Séville. Un gros coup, tant l'ancien défenseur de Nantes était suivi par de nombreuses écuries - Newcastle notamment - et avait vu sa cote augmenter en flèche depuis quelques années.

Aston Villa is delighted to confirm the transfer of Diego Carlos from Sevilla FC for an undisclosed fee! ✅