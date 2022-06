Officiel : Dedryck Boyata a un nouveau coach

Sandro Schwarz est le nouveau coach du Hertha Berlin et succède ainsi à Felix Magath du banc berlinois. L’ancien coach de Mayence entraînait jusqu’ici le Dynamo Moscou, qu’il n’avait pas quitté malgré le début de la guerre en Ukraine.

"J'ai très envie de participer au nouveau départ du Hertha BSC. Le club a traversé une période difficile ", a déclaré Schwarz qui a signé un contrat de deux saisons.

We're delighted to present our new head coach, Sandro Schwarz! 🤩



The 43-year-old joins Hertha from Dynamo Moscow, signing a contract until 2024 ✍️



🔗 https://t.co/4mLoTIloCT#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/3hcYifCfvk