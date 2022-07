Officiel : Liverpool prolonge l'un de ses défenseurs

Il a signé un contrat à long terme.

La belle histoire d'amour entre Liverpool et Joe Gomez (25 ans) se poursuit. L'international anglais (11 sélections) a signé un contrat "de longue durée" avec les Reds. Selon Sky Sports, il serait désormais lié au club jusqu'en 2027.

Arrivé en 2015 de Charlton, Gomez a depuis lors disputé 142 matchs avec Liverpool.

"C'est évidemment un moment spécial pour moi et ma famille. Un autre moment dont on rêve lorsqu'on est enfant et que je ne considère pas comme acquis. C'est un endroit incroyable ; à mes yeux, c'est c'est probablement l'un des meilleurs - sinon le meilleur - clubs du monde en ce moment. L'opportunité de prolonger mon séjour ici a été une décision facile à prendre, réellement", s'est exprimé le défenseur aux médias du club.