Le Standard de Liège réalise la passe de deux

Ce samedi soir, le Standard de Liège recevait Ostende lors de la septième journée de Jupiler Pro League.

Ronny Deila décidait d'aligner le même onze que celui qui s'est imposé à Courtrai la semaine dernière et donc de reconduire son 3-5-2. Dussenne et Laursen étaient à nouveau absents, Raskin et le nouveau venu Melegoni débutaient sur le banc. Du côté des visiteurs, Yves Vanderhaeghe effectuait un seul changement dans son équipe en alignant d'entrée de jeu Sakamoto.

La première occasion de la partie était ostendaise avec un joli tir à distance d'Hornby qui poussait Bodart à effectuer une claquette (5e). Le numero 9 des Côtiers passait ensuite en retrait pour Sakamoto qui ne parvenait pas à redresser le cuir devant la cage liégeoise (8e). Les Rouches réagissaient via deux tirs de Balikwisha facilement captés par Hubert (10e et 13e) et une tête non cadrée de Laifis (17e). Après une bonne combinaison avec Sakamoto, Ambrose tentait sa chance dans la surface, mais Bodart sortait un arrêt décisif (24e). Quatre minutes plus tard, c'était au tour d'Hubert d'être déterminant. Le portier des Côtiers boxait une frappe lourde d'Amallah avant de voir Emond reprendre le ballon de la tête et le propulser sur la barre transversale (28e). L'international marocain poussait à nouveau Hubert à sortir un arrêt décisif (37e). Juste avant la pause, Bodart était sauvé par ses deux montants. Hornby voyait son coup franc direct aller frapper le poteau gauche puis le droit... (44e). Le score restait nul et vierge à la mi-temps.

© photonews

En seconde période, Ronny Deila changeait de système de jeu et sortait Emond et Boljevic pour Davida et Raskin. Les Rouches poussaient et cela portait ses fruits. Dragus ouvrait le score via un obus qui trouvait la lucarne d'Hubert (68e), 0-1.

Les visiteurs ne rendaient pas les armes et réagissaient, mais Bodart réalisait plusieurs arrêts décisifs devant Albanese (70e), en captant un tir d'Ambrose (80e) et en déviant une frappe d'Atanga (86e). Le score ne bougeait plus (1-0).

© photonews

Le Standard de Liège avait à coeur d'enchaîner, c'est chose faite. Les Rouches ont de nouveau éprouvé des difficultés à l'avant, mais sont parvenus à prendre les trois points. Le matricule 16 se hisse à la 6ème place avec 10 points au compteur, Ostende reste bloqué à la 14ème place avec 6 unités.

Standard : Bodart, Laifis, Ngoy, Bokadi, Boljevic (46e Raskin), Cimirot, Amallah, Balikwisha (61e Dewaele), Dönnum (61e Çanak), Dragus, Emond (46e Davida)

KV Ostende : Hubert, Urhoghide, Tanghe, Katelaris, Amade, Rocha (75e Atanga), Sakamoto, Albanese, Bätzner (82e Musayev), Ambrose, Hornby (82e Berte)

But : Dragus (67e)

Avertissement : Ngoy (42e) et Dragus (76e) ; Rocha (13e) et Urhoghide (83e)

Arbitre : Bram Van Driessche