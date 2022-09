🎥 Denis Dragus a offert la victoire au Standard : "Enchaîner une troisième victoire et continuer de prendre de la confiance"

Le Roumain a offert trois points précieux au Standard de Liège face à Ostende ce samedi soir lors de la septième journée de Jupiler Pro League.

Denis Dragus a permis au Standard de Liège d'enchaîner une deuxième victoire de suite grâce à un envoi supersonique qui est allé se loger dans le plafond du but de Guillaume Hubert.

"C'est toujours bien de gagner et d'aider l'équipe à prendre les trois points. Pourquoi j'ai couru vers Ronny Deila après mon but ? Il m'a fait confiance dès son arrivée, et je suis content de la lui rendre" a confié le Roumain à l'issue de la rencontre.

Peu avant l'heure de jeu, le T1 des Rouches a effectué quatre changements. "J'étais content de pouvoir rester le plus longtemps possible sur le terrain. Les changements ont beaucoup appporté. Nous avons tout donné et suivi à la lettre les consignes du coach, et cela paye ! On enregistre également une deuxième clean sheet de suite, mais on veut enchaîner une troisième victoire de suite et continuer de prendre de la confiance", a conclu Dragus.