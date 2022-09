Ronny Deila : "Quand tu donnes tout sur le terrain, tu mérites d'obtenir un résultat"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a battu Ostende (1-0) lors de la septième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a pris la mesure d'Ostende grâce à une magnifique frappe de Denis Dragus. Un succès qui permet au matricule 16 de grimper provisoirement à la sixième place du classement. "C’était un match très compliqué. En première mi-temps, la rencontre était équilibrée et les deux équipes ont eu des occasions. Ostende avait un peu trop le ballon et j'ai senti qu'on pouvait perdre le contrôle du match. C’est pour cette raison que j’ai décidé de réajuster mon système de jeu, en passant en 4-3-3", a confié Ronny Deila en conférence de presse. "Nous avons été dominants et meilleurs après cela. Cela nous a permis d’inscrire ce but décisif. Arnaud (Bodart) a été incroyablement bon mais je retiens surtout les efforts de mon équipe. Quand tu donnes tout sur le terrain, comme mes joueurs l’ont fait, tu mérites d’obtenir un résultat. Cela dit, nous avons été un peu chanceux, il faut le reconnaître", a souligné le coach des Rouches.

Les Liégeois enregistrent leur deuxième victoire de suite. "Ce 6 contre 6 est extrêmement important, nous le méritons et maintenant nous devons continuer à travailler. Il faut être plus constant et continuer d’élever notre niveau de jeu, car j’estime que nous sommes encore loin de ce que nous voulons atteindre. Toutefois tout le monde va dans la bonne direction, nous sentons que les joueurs ont vraiment envie d’accomplir quelque chose", a conclu Deila.