Un club de Bundesliga boycotte la Coupe du Monde 2022

Ce jeudi, le club allemand d'Hoffenheim a ainsi annoncé qu'il ne couvrirait pas la Coupe du Monde 2022. Aucune image ou vidéo de la compétition ne sera relayée par le club de Bundesliga, contrairement à ce qui a pu être fait par le passé. Les joueurs du club ayant été appelés en sélection étaient en effet couverts par Hoffenheim. Mais ce ne sera pas le cas cette année. Le TSG devient le premier club de Bundesliga à prendre ce type de position.

In den vergangenen Jahren haben wir fußballerische Großereignisse in Wort und Bild begleitet. Im Fokus standen unsere Spielerinnen und Spieler, die für ihr Land antraten und auch die TSG repräsentierten.



In diesem Jahr werden wir auf Berichte über die WM in Katar verzichten.