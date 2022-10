Manchester United bat Tottenham et recolle au top 4

Les Red Devils revivent... sans Ronaldo.

C'est sans Cristiano Ronaldo (resté sur le banc) et sous les yeux de Roberto Martinez (qui n'avait pas envie de voir un match de Pro League en pleine semaine manifestement) que Manchester semble avoir relancé sa saison.

Contre une équipe de Tottenham qui souffle le chaud et le froid (et qui a donc eu bien froid au Théâtre des rêves), les hommes de ten Hag ont pris le dessus grâce à deux buts signés Fred et Bruno Fernandes (après la pause). Le score aurait pu être bien plus lourd sans l'excellente rencontre d'Hugo Lloris dans les buts des Spurs.

Au classement, si Tottenham reste à la troisième place, Manchester United revient de son côté en cinquième position.