Coupe du Monde 2022 : Le tiki-taka de la Roja de retour au sommet ?

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Place à l'Espagne et son légendaire tiki-taka.

Dans un groupe très relevé et notamment composé de l'Allemagne, l'Espagne fait cependant figure de favorite. Pour sa 16e participation en phase finale de Coupe du Monde, la Roja semble se révéler comme la nation européenne la mieux armée pour défier des sud-américains très en forme.

Luis Enrique veut remettre l'Espagne au sommet

Les champions du Monde 2010 et triples vainqueurs de l'Euro sont toujours emmenés par un Luis Enrique qui souhaite ramener à l'Espagne un premier trophée depuis 2012. L'ancien entraîneur du FC Barcelone a tout gagné avec les Catalans et aspire désormais à inscrire son nom dans l'histoire de sa sélection nationale. L'entraîneur de 52 ans n'a jamais hésité à faire confiance aux jeunes pour remplacer les quelques piliers inconstants que peuvent être Piqué et Morata, pour ne citer qu'eux. En place depuis 2018, l'ancien joueur du Barça et du Real Madrid est parvenu à offrir une demi-finale de l'Euro à son pays. Une simple étape avant le Graal ?

© photonews

Des éliminatoires tranquilles, une Ligue des Nations réussie

En qualifications, l'Espagne a terminé à la première place de son groupe, devant la Suède. Malgré la défaite à Stockholm, la Roja n'a concédé que cinq buts lors de ces rencontres éliminatoires, ce qui la place parmi les meilleures défenses du continent. En Ligue des Nations également, les Espagnols ont démontré toute leur solidité défensive face à des adversaire d'un tout autre calibre, en se qualifiant pour le Final 4 de la compétition. Un seul but concédé face à la force offensive du Portugal, ça n'est pas rien. Oui, l'Espagne peut attaquer. Mais elle défend aussi particulièrement bien. Une équipe constante et talentueuse dans toutes les lignes.

La meilleure équipe en possession du globe ?

Non, le tiki-taka espagnol n'est pas terminé. Avec une possession de balle comprise entre 60 et 75% depuis l'arrivée de Luis Enrique, les ibériques apprécient toujours autant contrôler le cuir. Avec des successions de passes dont elle a le secret, l'Espagne confisque littéralement le ballon à son adversaire et prend le soin de poser ses attaques. Aidée par les automatismes travaillés en club, notamment au Barça et au Real, la Roja est probablement la meilleure équipe de la planète en phase de possession.

Mais il y a aussi des incertitudes…

Certes, cet article vous présente l'Espagne comme une équipe très difficile à manœuvrer. Mais, il y a un mais. Dans les cages, Unai Simon n'est pas le gardien de classe mondiale requis pour remporter une grande compétition. Malgré ses bonnes prestations récentes à Manchester United, David De Gea ne fait pas partie des cinq gardiens pré-sélectionnés par Luis Enrique. Une véritable surprise de ne pas voir cet élément expérimenté partir au Qatar, même si sa suprématie en équipe nationale a largement diminué au fil du temps.

Offensivement, quelques questions se posent également. Alvaro Morata critiqué et critiquable, l'Espagne ne dispose pas d'un véritable sérial buteur, d'un tueur dans la surface. Parfois, les Espagnols évoluent sans véritable numéro 9, Asensio faisant alors office de pointe mobile. Quel système offensif nous proposera Luis Enrique ? Réponse dans moins de 20 jours. ​

Pedri, le représentant de la nouvelle génération

Au milieu de terrain, Gavi et Pedri constituent une nouvelle génération riche. Révélation du dernier Euro, Pedri s'est imposé comme un titulaire indiscutable, en club comme en sélection. Capable de parcourir une distance absolument folle, le milieu de terrain du Barça pourrait, malgré son jeune âge, s'affirmer comme une star de cette Coupe du Monde, grâce à son abattage incessant et son pressing constant.

Un 1/8e de finale contre la Belgique ?

Les deux premiers des groupes E et F se rencontreront en 1/8es de finale. En cas de première place de l'Espagne et de seconde place de nos Diables Rouges - ou l'inverse -, nos deux équipes se rencontreraient donc dès la sortie des poules. Difficile.