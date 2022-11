Coupe de Belgique : Anderlecht se fait peur et passe aux tirs au but !

Anderlecht entrait à son tour en lice en Coupe de Belgique et voulait passer en huitième de finale sans encombre face au Lierse Kempenzonen, actuellement troisième en Challenger Pro League.

Robin Veldman décidait de faire quelques petits ajustements dans son onze de base. Van Crombrugge débutait sur le banc et c'était Verbruggen qui défendait les cages mauves. Vertonghen, toujours blessé, était remplacé par N’Diaye à gauche. En raison de la mise à l’écart de Hoedt, le duo Delcroix – Debast débutait en défense centrale. Trebel, Ait El Hadj et Stroeykens étaient alignés d'entrée de jeu. Diawara et Refaelov prenaient place sur le banc.

Anderlecht dominait d'entrée de jeu le Lierse qui préférait rester derrière et jouer la contre attaque. Les visiteurs avaient la possession du ballon, mais avaient du mal à se montrer dangereux dans les seize derniers mètres face à une équipe attentiste. Le tournant de la rencontre avait lieu peu avant la demi-heure de jeu. Brent Staessens désignait le point de penalty après une intervention de Ramaekers sur Amuzu dans le rectangle. Au vu des ralentis, le défenseur touchait pourtant le ballon, mais la VAR n'est pas présente en Coupe de Belgique. Fabio Silva se chargeait de transformer l'envoi (24e), 0-1. Piqué au vif, le Lierse réagissait de la meilleure des manières en recollant directement au score. Sur un centre cinq étoiles de Schouterden, Tabekou, oublié par Murillo, trompait Verbruggen de la tête (27e), 1-1. Le jeu d'Anderlecht était ensuite moins fluide, et Verbruggen devait sortir un arrêt sur une reprise de la tête de Rocha peu avant la pause (43e). Le géant lierrois loupait ensuite une grosse occasion avant de rentrer au vestiaire en laissant filer un ballon qui arrivait directement dans ses pieds (45e). Bien servi pat Silva, Stroeykens contrôlait avant d'envoyer le ballon au fond des filets (45e+5), 1-2.

© photonews

Après la pause, le Lierse avait deux belles opportunités venant des pieds de Tabekou. Schouterden centrait parfaitement à destination du Camerounais qui se présentait devant Verbruggen et voyait son tir passer à travers les jambes du gardien, mais Delcroix parvenait tout juste à dégager le ballon devant la ligne (54e). Juste après, Verbruggen captait un tir du buteur adverse (55e). Alors que les Mauves filaient vers la victoire, le Lierse recollait au score à dix minutes du terme. Bien servi par De Schryver, Vekemans trompait Verbruggen (80e), 2-2. En fin de rencontre, Raman était retenu par Pulpe dans le rectangle, mais Brent Staessens ne voyait aucune faute. Direction les prolongations !

© photonews

Durant la première prolongation, le Lierse obtenait une énorme opportunité de prendre les commandes de la rencontre. Un excellent centre de Van Acker atterrissait parfaitement sur la tête de De Schrijver, mais le défenseur était surpris, et ne mettait pas le ballon au fond (100e). Ereintées, les deux formations ne parvenaient pas à se départager et filaient vers les tirs au but.

Alors que c'était huit partout durant les tirs au but, soit un véritable sans faute, Guillaume De Schryver loupait son tir avant que Lissens ne fasse pareil ! Libert manquait ensuite avant de voir Verbruggen qualifier Anderlecht en huitième de finale.

Lierse Kempenzonen : De Smet, Laes (Brebels 79e), Pulpe (Gillekens 116e), Raemaekers, De Schrijver, Tabekou (Libert 91e), Van Acker, De Schryver, Schouterden, Rocha, Walbrecq (Vekemans 70e)

Anderlecht : Verbruggen, Murillo (Sadiki 106e), Debast (Lissens 106e), Delcroix, N’Diaye, Trebel (Diawara 76e), Ashimeru, Amuzu (Refaelov 76e), Stroeykens (Raman 65e), Ait El Hadj (Leoni 65e), Silva

Arbitre : Brent Staessens

Avertissement : Tabekou (16e), Brebels (87e) ; Delcroix (72e)

But : Silva (24e pen) et Stroeykens (45e+5) ; Tabekou (27e) et Vekemans (80e)