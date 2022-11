Bart Verbruggen est le héros de la soirée à Anderlecht : "Félicitations aux coéquipiers qui ont marqué"

Anderlecht se hisse en huitième de finale de la Coupe de Belgique face au Lierse mais cela s'est joué de peu. Après 120 minutes, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager (2-2), et les Mauves l'ont emporté aux tirs au but (8-9).

C'est le gardien de but Bart Verbruggen qui a été le héros du Sporting d'Anderlecht en arrêtant deux tirs au but et en inscrivant le tir au but décisif. Mais le gardien de but est resté très modeste à ce sujet. "La chose la plus importante est que nous avons réussi à nous qualifier", a déclaré Verbruggen. "La Coupe reste le chemin le plus court vers l'Europe, d'autant plus que nous ne sommes absolument pas là où nous voudrions et devons être en championnat. Mais vous savez à l'avance que ce sont des matchs très difficiles, généralement contre des adversaires coriaces. Alors c'est bien si vous pouvez le faire. Même si cela a ensuite été particulièrement difficile."

Verbruggen arrêtait le dernier penalty de Libert et se mettait lui-même derrière le ballon pour botter le dixième d'Anderlecht. "Si vous ne pouvez en attraper qu'un seul en tant que gardien de but, ce n'est pas très bon", a souligné Verbruggen. "Je dois donc féliciter et remercier les gars parce qu'ils ont si bien tiré ces ballons. Cela m'a finalement donné l'occasion de donner le coup d'envoi moi-même et de sortir du terrain ici en tant que héros."