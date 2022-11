Veldman soulagé après la séance de tirs au but : "J'ai connu ça chez les jeunes, pas encore chez les seniors"

Robin Veldman est heureusement un homme tranquille, sinon il aurait perdu quelques années de sa vie ce jeudi soir. Le match contre le Lierse Kempenzonen a tourné au suspense. "Trop d'imprécisions dans la mise en place", a-t-il fait remarquer.

"Nous avons très bien commencé", a déclaré Veldman. "Nous avons pu récupérer le ballon rapidement et avons pu lancer nos attaquants. Nous avons fait un très bon début de match et avons également marqué sur ce penalty. Mais en fait, nous avons créé trop peu de moments dangereux dans les seize derniers mètres. Et puis ce but du Lierse est tombé, et nous étions pourtant avertis : avec les centres et leur taille, ils sont dangereux."

"Nous avons marqué avant la mi-temps, mais ensuite le Lierse est devenu dangereux et a commencé à attaquer avec beaucoup d'enthousiasme. C'est devenu un jeu très ouvert et nous nous sommes faits avoir. Les reconversions sont alors devenues des "nœuds chauds". Ces tirs au but sont bien sûr un tirage au sort et heureusement nous passons au tour suivant. Dommage pour le Lierse, mais les gens ont eu droit à une belle soirée de football ici, je pense."

Après le remplacement d'Adrien Trebel, les choses semblent s'effondrer. "Nous avons un large noyau et tout le monde est capable de jouer. Adrien a certes un peu plus d'expérience, mais ce n'est pas son remplacement qui a fait basculer la partie Il y avait juste trop d'imprécisions dans la possession du ballon qui nous ont fait perdre le contrôle."

En revanche, la séquence de tirs au but était de grande qualité. "J'ai connu cela dans le football des jeunes, mais pas chez les seniors", s'amuse Veldman. "Ils ont tous été tirés très haut, ce qui a rendu la tâche très difficile pour le gardien de but. Il y avait de très bons coups de pied de réparation des deux côtés."