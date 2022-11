Tom Van Imschoot après Lierse-Anderlecht : "On doit être fier, même si c'est quand même dur"

Le Lierse Kempenzonen a failli créer la surprise ce jeudi soir en Coupe. La formation de Challenger Pro League n'est pas passée loin d'éliminer le Sporting d'Anderlecht. Après 120 minutes, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager (2-2).Les Mauves l'ont emporté aux tirs au but (8-9).

"On doit être fier, même si c’est quand même dur. La D1B n’a pas trop de publicité, mais on voulait se montrer aujourd’hui", a souligné Tom Van Imschoot à l'issue de la rencontre. "On a montré la bonne mentalité aujourd’hui. Quand tu joues comme ça, tu mérites mieux. Les premiers penaltys étaient très bien tirés et tu ne peux pas reprocher à quelqu’un qui le rate, car il a pris ses responsabilités. On a eu du mal en début de match, mais on a réagi après leur premier but. On en avait besoin et on s’est réveillés après. Je pense qu’on a eu les meilleures occasions pendant les prolongations", a conclu le T1 du Lierse.