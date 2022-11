"On tire trop facilement sur Roberto Martinez"

Les Diables Rouges traversent une très mauvaise passe.

Arnar Vidarsson connait bien la Belgique après avoir évolué au Cercle de Bruges et Lokeren, avant de travailler dans ces clubs après avoir raccroché les crampons.

Pour l'Islandais, la tempête que traverse actuellement la Belgique ne sera pas calmée uniquement en remplaçant Roberto Martinez : "J'ai réfléchi à cela, et le problème que je constate est que les joueurs ne jouent pas assez avec leur tripes, il manque cette mentalité de battant", a déclaré Arnar Vidarsson sur Villa Sporza.

"On s'en prend trop facilement à Martinez, qui a toujours protégé ses joueurs. Il les traite comme ses enfants et ne les a pas laissé tomber. Aujourd'hui, c'est à ces joueurs de faire preuve de plus de cran. Il est logique de devenir plus prudent en vieillissant. J'ai fait du saut à l'élastique quand j'avais 19 ans, et aujourd'hui je ne le referais jamais", poursuit Vidarsson.

Il estime que Kevin De Bruyne devrait être plus impliqué dans le jeu : "De Bruyne a demandé le ballon 87 fois mais ne l'a obtenu que 30 fois. Il est donc logique qu'à un moment donné, il vienne demander le ballon au niveau de la défense. Et c'est précisément ce que cherche à faire l'adversaire."