Croky Cup : L'Antwerp écrase le Standard de Liège et file en quarts de finale

Choc au programme ce mardi soir (20h45) lors des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique avec la rencontre opposant l'Antwerp au Standard de Liège.

Mark Van Bommel devait se passer des services Janssen, suspendu. À noter également les absences de Yusuf, Balikwisha, Verstraete et de Gerkens. Alors que l'on s'attendait à voir le fameux nouveau système de jeu travaillé en stage, Ronny Deila a laissé de côté le 4-3-3 pour revenir à son ancienne mise en place avec une défense à trois.

Après un round d'observation d'un peu plus d'un quart d'heure, l'Antwerp ouvrait le score. Bien servi et décalé par Stengs, Bataille décochait un joli enroulé du droit qui filait au fond des filets (16e), 1-0.

Aux abois, la défense liégeoise se loupait et voyait Frey servir Muja qui envoyait son tir juste à côté (19e). Quelques minutes plus tard, le matricule 1 obtenait une nouvelle occasion avec une belle percée de Frey malgré les retours de Bokadi et Dussenne. Le Suisse armait mais ne cadrait pas (21e). Peu avant la pause, Bodart devait repousser une frappe puissante de Valencia (37e). Le score ne bougeait pas lorsque les deux équipes rejoignaient leur vestiaire (1-0). Les Anversois dominaient largement les Liégeois durant les 45 premières minutes, Butez n'avait rien eu à faire.

En début de seconde période, l'Antwerp était proche de faire le break, mais le tir croisé de Frey allait heurter le poteau droit de Bodart (47e). Le Suisse doublait finalement la mise en déviant un tir de Muja (55e), 2-0.

Le Great Old enfonçait le clou peu avant l'heure de jeu après un très beau travail de Frey avant de voir Muja envoyer le ballon au fond des filets (58e), 3-0.

Incapables de renverser la vapeur, les Rouches voyaient Ronny Deila effectuer quatre changements peu après l'heure de jeu afin d'entretenir un peu d'espoir. Toutefois, les visiteurs se retrouvaient réduits à dix à vingt minutes du terme après un deuxième carton jaune de Dussenne (66e). Les troupes de Van Bommel se contentaient de gérer calmement leur avantage par la suite face à des visiteurs en détresse. D'ailleurs, Stengs plantait ensuite un quatrième but qui donnait des allures de correction (79e), 4-0. Pas de cinquième but anversois malgré une reprise de Nsimba qui passait juste à côté (85e).

L'Antwerp file en quarts de finale tandis que le Standard peut déjà faire une croix sur l'un des ses objectifs puisque la Coupe est le moyen le plus court d'obtenir ce fameux ticket européen.

Antwerp : Butez, De Laet (Avila 74e), Alderweireld, Pacho (Almeida 80e), Bataille, Vermeiren, Ekkelenkamp (Fischer 74e), Scott (Muja 10e), Valencia (Nsimba 46e), Stengs, Frey

Standard de Liège : Bodart, Fossey (Melegoni 62e), Dussenne, Bokadi (Noubi 87e), Laifis, Laursen, Cimirot, Balikwisha, Dönnum (Alzate 62e), Canak (Perica 62e), Dragus (Ohio 62e)

Arbitre : Jan Boterberg

Avertissement : Dussenne (23e et 66e), Dragus (41e)

But : Bataille (16e), Frey (55e), Muja (58e) et Stengs (79e)