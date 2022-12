Les premiers mots de Cristiano Ronaldo à Al Nassr : "Une vision sportive ambitieuse"

Cristiano Ronaldo va être payé rubis sur ongle à Al Nassr - on parle de 200 millions (!) d'euros annuels - et peut difficilement faire croire que son choix n'est pas financier. Mais le Portugais a également évoqué le projet sportif du club saoudien dans un communiqué partagé après l'officialisation de sa signature. "Je suis impatient de découvrir le championnat saoudien. La vision d'Al Nassr pour le football masculin comme féminin est très inspirante. On a pu voir à la Coupe du Monde que l'Arabie Saoudite est un pays de football", déclare CR7.

"La vision sportive d'Al Nassr est très intéressante et j'ai hâte de faire connaissance avec mes équipiers et aider mon nouveau club à progresser. Ensemble, nous allons travailler au futur d'Al Nassr". Le fameux projet sportif, donc.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC