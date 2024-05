John Textor... s'en fiche : "Textor ne considère pas la relégation comme un gros problème"

John Textor avait de grands projets pour le RWDM après la promotion la saison dernière. "Nous allons botter les fesses d'Anderlecht et de l'Union", avait-il notamment déclaré. Et maintenant ?

La relégation du RWDM est désormais officielle. Et s'il y a bien un homme dont on n'entend plus un mot en Belgique à ce sujet, c'est John Textor. Après avoir été omniprésent en début de saison, l'homme d'affaires américains semble s'être désintéressé du RWDM.

On le sait, LE club de Textor, c'est l'Olympique Lyonnais. Mais même Botafogo semble prioritaire par rapport au RWDM. Et selon les témoignages recueillis par Bruzz, le propriétaire du club de Molenbeek ne serait pas trop inquiet à l'idée de la relégation.

"Textor s'est frustré concernant le RWDM. Il est frustré par l'équipe, l'ancien propriétaire, la saison les supporters mécontents... Tant d'aspects du football européen que les Américains ne comprennent pas", lit-on dans Bruzz.

"Je pense que maintenant, il ne voit pas la relégation comme un gros problème", assure même une personne de l'entourage de Textor. On s'attend bien sûr à une réaction du propriétaire molenbeekois après que la descente soit désormais officielle.

Mais il faudra peut-être réinvestir dans l'équipe pour espérer revenir rapidement en D1A. Et pas sûr que John Textor y soit disposé...