Un départ de Burnley ? Une nouvelle saison en Championship ? Vincent Kompany lève un coin du voile

Le rideau est tombé pour Burnley, relégué en Championship. Mais à entendre Vincent Kompany, cela ne change pas grand-chose à sa situation personnelle.

Malgré l'ouverture du score de Jacob Brunn Larsen, Burnley s'est incliné à Tottenham, officialisant son retour en Championship, un an après sa montée en Premier League.

Après avoir aidé l'équipe à se reconstruire en un temps record, beaucoup de questions entourent l'avenir de Vincent Kompany. Accompagnera-t-il à nouveau l'équipe en Championship ? Un autre projet lui sera-t-il proposé en Premier League ?

La réponse est assez naturelle pour lui : "Aujourd'hui, la Premier League se termine pour nous, mais dès demain nous ferons tout notre possible pour remettre Burnley sur la route de la première division".

Encore à Burnley la saison prochaine ?

A l'entendre, la question ne se pose pas : "Demain est le premier jour pour être à nouveau performant. Demain est le premier jour de la prochaine saison pour moi", continue Kompany.

Vince The Prince veut avant tout passer à autre chose : "Il y a évidemment de la déception et de la frustration car nous avons disputé tellement de bons matches sans être récompensés. Mais ce n’est pas le moment de se morfondre". Après avoir relevé un groupe marqué par la relégation et imprimé une nouvelle identité après l'ère Sean Dyche, Vincent Kompany fait face à un nouveau challenge chez les Clarets.