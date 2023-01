Strasbourg tombe face à un Troyes efficace et s'enlise dans le bas du classement

Il y a eu une pluie de buts en Alsace ce lundi après-midi.

Strasbourg et Troyes ont la même mission cette saison : éviter les quatre (oui quatre) places qui catapultent vers la Ligue 2. Le duel entre les deux équipes de ce lundi avait donc des airs de "malheur au vaincu". A ce petit jeu, Troyes glace directement l'ambiance locale, et pas deux fois.

En quatre minutes (16' et 20'), les Troyens plantent deux roses signées Rippart et Lopes, qui mettent les visiteurs dans la meilleure position possible. Mais à domicile, Strasbourg veut absolument réussir quelque chose que les joueurs de Julien Stephan n'ont pas réalisé cette saison : gagner un match à domicile. Juste avant la pause, une mauvaise sortie de Mateusz Lis permet à Diallo de rendre l'espoir aux locaux (41', 1-2).

Après la pause, les Alsaciens poussent tant et plus, mais ne parviennent pas à trouver le chemin des filets. Doukoure décide alors de sortir de son poste de latéral droit pour envoyer un missile dans la lucarne adverse (54', 2-2). On se dit que le momentum a changé de camp et que la première victoire strasbourgeoise va enfin tomber. C'est sans compter sur le réalisme adverse. Un corner botté par Lopes arrive dans les pieds de Chavalerin, ce dernier décoche une volée qui trompe un Matz Sels qui a la main un peu molle pour le coup (78', 2-3).

Troyes s'impose donc à La Meinau et se donne une belle bouffée d'oxygène dans le bas du classement avec 18 points. Avec seulement 11 petites unités, Strasbourg est avant-dernier et semble ne plus savoir à quel Saint se vouer.