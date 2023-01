Le Standard de Liège arrache le partage dans les arrêts de jeu contre Saint-Trond

Ce vendredi soir, le Standard de Liège recevait Saint-Trond en ouverture de la dix-neuvième journée de Jupiler Pro League. Le coup d'envoi de la rencontre a été donné par Eric Gerets.

Ronny Deila pouvait compter sur les retours de Laifis, Dussenne et Zinckernagel dans son onze. Côté trudonnaire, Bernd Hollerbach ne pouvait plus compter sur Brüls parti à Zulte Waregem.

© photonews

Le round d'observation entre les deux équipes durait plus de trente minutes malgré une frappe cadrée de Smets captée par Bodart (3e), une déviation de Bokadi contrée in extremis par Leistner dans la surface (11e) et une tête de Laifis au-dessus du cadre (19e). Malgré la possession du ballon, le Standard a eu du mal à emballer la rencontre face à des visiteurs bien organisés. Ne parvenant pas à percer la défense trudonnaire ni à la prendre de vitesse, les Rouches tentaient de faire mouche à distance, mais avaient du mal à régler la mire comme cette frappe lourde de Balikwisha qui passait au-dessus de la cage adverse (34e). Très bien servi par Alzate, Melegoni loupait sa reprise juste avant la mi-temps (41e). Le score restait nul et vierge à la pause.

© photonews

Au retour des vestiaires, on s'attendait à voir un Standard plus conquérant et explosif, mais les Rouches ne parvenaient toujours pas à mettre les Canaris en difficulté. À l'heure de jeu, Saint-Trond faisait le plus dur en ouvrant le score via Hayashi (62e), 0-1.

© photonews

Groggy pendant quelques une dizaine de minutes après l'uppercut trudonnaire, le matricule 16, épaulé par son douzième homme, sortait de sa stupeur et poussait vers le rectangle adverse. Ohio avait l'occasion d'égaliser mais son tir croisé passait juste à côté du poteau gauche de Schmidt (83e). Les Rouches profitaient d'une erreur trudonnaire pour égaliser et arracher le partage dans les arrêts de jeu. Bauer se trouait sur une ouverture adverse et cela permettait à Canak de cadrer une frappe en finesse. Perica poussait ensuite le ballon au fond des filets (90e+2), 1-1.

© photonews

Avec ce partage, le Standard confirme que la voie de la guérison est encore longue tant les hauts et les bas sont toujours bien présents en bord de Meuse. Les Rouches restent sixièmes au classement avec 30 points au compteur. Le STVV est huitième avec 27 unités.

Standard de Liège : Bodart, Dussenne (Cimirot 66e), Bokadi, Laifis, Melegoni (Fossey 66e), Dönnum (Ohio 80e), Balikwisha, Alzate (Canak 80e), Zinckernagel, Davida (Larsen 66e), Perica

Saint-Trond : Schmidt, Al-Dakhil, Janssens, Leistner, Smets (Dumont 58e), Hashioca, Boya, Bocat (Bauer 74e), Okazaki, Hayashi, Bruno (Kaya 88e)

Arbitre : Kevin Van Damme

Avertissement : Al-Dakhil (80e), Dumont (82e)

But : Perica (90e+2) ; Hayashi (62e)

Assistance : 19.405