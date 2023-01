Ronny Deila : "L'égalisation était vraiment méritée"

Ce vendredi soir en ouverture de la dix-neuvième journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège a arraché le partage dans le temps additionnel contre Saint-Trond (1-1).

Le Standard de Liège a dominé son sujet, mais de façon stérile. En effet, la production offensive était très pauvre et les Rouches ont encore du mal à se créer des occasions. Les Trudonnaires ont ouvert le score peu après l’heure de jeu via Hayashi avant de voir Bauer commettre une erreur individuelle en toute fin de rencontre qui a conduit à l’égalisation de Stipe Perica.

"Nous avons joué presque tout le match dans leur moitié de terrain et avons eu la possession de balle, mais nous avons manqué de précision. Il nous manque cet esprit tueur dans le rectangle. Nous avons toujours du mal à finir les actions et à avoir le bon timing sur les centres et les réceptions. Nous avons manqué également de courses dans la profondeur. Toutefois, lors des dix dernières minutes avec deux attaquants, nous avons été un peu mieux dans le match", a confié Ronny Deila à l'issue de la rencontre. "Saint-Trond a marqué sur la seule occasion qu'ils ont eue et nous ont rendu la tâche très difficile. Donc l'égalisation était vraiment méritée", a conclu le technicien norvégien.