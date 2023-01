Ameen Al-Dakhil a-t-il disputé son dernier match avec Saint-Trond ? "On verra de quoi l'avenir est fait"

Le Diablotin est revenu sur le partage du STVV au Standard de Liège mais aussi sur son avenir puisque les rumeurs le citent du côté de Burnley en Championship.

Ce vendredi soir en ouverture de la 19e journée de Jupiler Pro League, le Standard a sauvé les meubles face à Saint-Trond en arrachant le partage dans le temps additionnel. Les Trudonnaires ont ouvert le score peu après l’heure de jeu via Hayashi avant de voir Bauer commettre une erreur individuelle en toute fin de rencontre qui a conduit à l’égalisation de Stipe Perica.

"On a bien joué pendant nonante minutes puis on a encaissé durant les derniers instants, c'est vraiment dommage. J’aurais pu marquer en fin de match, mais le ballon est arrivé haut au-dessus de moi... Ce n'est jamais amusant de perdre deux points, mais il faut aller de l'avant et déjà penser au match de Coupe mercredi prochain contre Zulte Waregem. On veut aller en demi-finale", a confié Ameen Al-Dakhil à l'issue de la rencontre.

Cité avec insistance du côté de Burnley, le Diablotin a-t-il disputé son dernier match avec le STVV ? "Je me sens vraiment bien ici à Saint-Trond et je me donnerai toujours à 100%. On verra de quoi l'avenir est fait. Partir avant la fin du mois de janvier ? Ce n'est pas le but, mais si ça se fait, voilà. Je suis encore jeune donc je me dis que si ce n'est pas maintenant, ce sera en fin de saison. Le plus important à mes yeux, c'est le fait de jouer et de progresser. Prêt pour l'étranger ou l'Angleterre ? J’essaye de mener une belle carrière. J’ai appris beaucoup ces deux dernières années, donc oui, peut-être que je suis prêt", a conclu l'ancien joueur du Standard.