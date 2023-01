Serie A : la Fiorentina arrache un bon point contre la Lazio

Laziales et Florentins se quittent sur un partage après cette rencontre comptant pour la 20e journée de Serie A.

La Lazio a rapidement ouvert le score via Casale dès la 8e minute de jeu. La Fiorentina est ensuite parvenue à revenir dans le match grâce à un but de Nico Gonzalez en entrée de seconde mi-temps (1-1, 49e). Le score ne bougera ensuite plus.

La Viola, avec l'ancien d'Anderlecht Christian Kouamé et Sofyan Amrabat (ex-Club de Bruges), revient de son déplacement au Stadio Olimpico avec un bon point, face à l'un des cadors du championnat. La Fio est 12e de Serie A, une position bein en-deçà des ambitions du club. La Lazio perd des plumes et cale à la 3e place du classement, à deux points de l'Inter.

Le grand rival de la Lazio, l'AS Rome, rencontre le leader, le Napoli, ce dimanche soir à 20h45.