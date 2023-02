Liverpool charge à nouveau l'UEFA pour les incidents au Stade de France

La finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool avait été la scène de plusieurs abus des forces de sécurité envers les fans anglais mais aussi de failles organisationnelles importantes.

Ce lundi sont parues dans les colonnes du Monde les conclusions d'un rapport indépendant relatif aux incidents survenus lors de la dernière finale de la Ligue des Champions. Le rapport pointe du doigt la responsabilité de la police française et considère que la responsabilité est à mettre à charge de l'UEFA.

En réaction à ce rapport, Liverpool a publié un communiqué dans lequel l'UEFA est épinglée pour ses failles dans la gestion de l'événement. "Le Liverpool FC accueille favorablement le rapport sur le chaos de la finale de l'UEFA Champions League à Paris, qui donne entièrement raison aux supporters de Liverpool tout en déclarant l'UEFA responsable des défaillances organisationnelles, de l'absence de contrôle ou de supervision de la sûreté et de la sécurité, de la mauvaise planification et du manque de plans d'urgence", commence le communiqué.

"Le panel (d'experts mandatés à cet effet, ndlr) a conclu à deux défaillances organisationnelles majeures : premièrement, le " modèle " de l'UEFA pour l'organisation de la finale était défectueux car il n'y avait pas de contrôle ou de supervision globale de la sûreté et de la sécurité. Deuxièmement, le modèle de sûreté, de sécurité et de service défini dans la Convention du Conseil de l'Europe a été ignoré au profit d'une approche sécuritaire qui reposait sur des hypothèses erronées selon lesquelles les supporters du LFC représentaient des menaces importantes pour l'ordre public."

"Il est choquant que, plus de 30 ans après la catastrophe de Hillsborough, un club et notre groupe de supporters soient soumis à des défaillances de sécurité aussi fondamentales qui ont eu un impact aussi dévastateur sur tant de personnes. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est de réaliser que pour les familles, les amis et les survivants de Hillsborough, Paris n'a fait qu'exacerber leur souffrance", a continué le communiqué, expliquant que ces incidents ont pu faire ressurgir de douloureux souvenirs de la tragédie d'Hillsborough (survenue en 1989, dans laquelle 97 personnes avaient trouvé la mort).

"En tant que club de football fier de son histoire en Europe, nous demandons à l'UEFA de faire ce qu'il faut et de mettre en œuvre les 21 recommandations afin de garantir la sécurité de tous les supporters assistant à tout futur match de football de l'UEFA", conclut le communiqué.