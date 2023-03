Les propos scandaleux et nauséabonds d'un coach de Ligue 1

Dans sa causerie d'avant-match face aux Héraultais, Abdel Bouhazama a cherché à remotiver son équipe, lanterne rouge, en dédramatisant l'affaire qui touche son latéral Ilyes Chetti, poursuivi pour attouchements.

Angers a touché le fond. Littéralement corrigé (0-5) sur la pelouse de Montpellier dimanche après-midi lors de la 26e journée, le SCO compte désormais douze points de retard sur le premier non relégable, Strasbourg. Le coach angevin, Abdel Bouhazama, a cependant tenu des propos complètement inadmissibles.

À l’hôtel, juste avant la rencontre, Abdel Bouhazama a choisi de motiver ses troupes d’une manière un peu spéciale et pensée à l’avance, à propos de l’emballement médiatique qui secoue son défenseur Ilyes Chetti, suspecté d’avoir commis des attouchements sur une jeune femme lors d’une soirée en boîte de nuit pendant la trêve internationale liée à la Coupe du monde. « Ce n'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles », sont ses mots, tout d’abord démentis par l’intéressé, puis confirmés par ce dernier à nos confrères de Ouest-France et de l’Equipe. Le joueur de 28 ans doit comparaître selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal d’Angers courant avril.

Très vite, les supporters angevins ont réagi, ce mardi, après la révélation de ces propos choquants qui n’ont rien à voir avec le sportif. Ils ont demandé le départ de l’ancien directeur du centre de formation, propulsé sur le devant de la scène d’abord comme intérimaire, puis confirmé dans ses fonctions le 5 janvier 2023.