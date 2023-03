🎥 Réduit à dix, Seraing n'a pas fait le poids face à l'Antwerp et se rapproche un peu plus de la D1B

Ce samedi soir, le RFC Seraing recevait l'Antwerp lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Jean-Sébastien Legros devait toujours se passer des services de Tshibuabua (suspendu), mais pouvait compter sur le retour de Mbow. Deux changements dans le onze sérésien par rapport à la défaite au Cercle (3-1), Mbow et Vagner étaient titulaires, Lahssaini sur le banc et Nekadio absent. Côté anversois, un seul changement opéré par Mark van Bommel. Van Den Bosh était sur le banc, De Laet retrouvait le onze de base.

L'Antwerp débutait la rencontre tambour battant avec deux grosses occasions, mais Dietsch était à la parade sur une frappe tendue de Muja (3e) tandis qu'Opare sauvait un ballon sur la ligne une minute plus tard (4e). Le tournant de la rencontre avait lieu avant le quart d'heure de jeu quand monsieur Laforge sortait un carton pour une faute (dernier homme) d'Opare sur Janssen (11e).

Juste après, les Anversois ouvraient le score via Ekkelenkamp qui mettait au fond un tir dévié de Bataille (15e), 0-1.

© photonews

Après ce double coup de massue, Seraing voyait son adversaire faire le break via l'inévitable Janssen, bien servi par Muja (19e), 0-2. Le Néerlandais se jouait plus tard de Lepoint, mais plaçait sa frappe juste à côté (23e). Seraing réagissait timidement avec un tir trop enveloppé de Mouandilmadji (33e). Avant la pause, Dietsch effectuait un arrêt décisif devant Avila (38e).

À la pause, les locaux troquaient leur maillot rouge et noir pour une vareuse blanche étant donné que le matricule 1 évoluait au Pairay en rouge et noir... Butez devait alors passer en bleu quelques minutes plus tard, une situation cocasse. La deuxième période était bien plus pauvre puisque l'Antwerp gérait calmement son avantage face à des Métallos résignés et impuissants. Servi royalement par Janssen, Kerk croisait trop sa frappe qui passait juste à côté (74e). À noter que Butez sortait son premier arrêt sur une frappe de Vagner en fin de rencontre (78e). Le score ne bougeait plus (0-2).

Avec ce succès, l'Antwerp monte provisoirement à la deuxième place avc 60 points au compteur tandis que Seraing reste bon dernier avec 19 unités. Les Métallos se rapprochent de la D1B à grands pas à cinq journées du terme puisqu'ils sont à huit points de la 15ème place.

Seraing : Dietsch, Opare, Mbow, Lepoint, Poaty, Sissoko (Cachbach 66e), Ba (Sylla 23e), Mvoué (Kilota 66e), Vagner (Guillaume 89e), Sambu Mansoni, Mouandilmadji (Ifoni 89e)

Antwerp : Butez, Bataille, De Laet, Pacho, Avila, Ekkelenkamp, Keita (Scott 81e), Vermeeren, Kerk, Muja (Balikwiha 64e), Janssen

Arbitre : Nicolas Laforge

Avertissement : Sissoko (57e), Mouandilmadji (63e), Poaty (80e) ; Scott (81e)

Rouge : Opare (11e)

But : Ekkelenkamp (15e), Janssen (19e)