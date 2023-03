Seraing est quasiment condamné : "Nous ne voulons pas terminer à la dernière place"

Ce samedi soir, le RFC Seraing s'est incliné 0-2 contre l'Antwerp lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

L'Antwerp n'a éprouvé aucune difficulté contre Seraing ce samedi soir. L’exclusion d’Opare dès la onzième minute n’a certainement pas aidé les Métallos puisque le matricule 1 ouvrait par la suite le score. Ekkelenkamp mettait le Great Old aux commandes (15e) avant de voir Janssen faire le break quelques instants plus tard (19e). Le score n'évoluait plus.

"J'ai pensé que nous allions passer une soirée cauchemardesque"

"Nous sommes réduits à dix rapidement avant d'encaisser deux goals huit minutes plus tard. En infériorité numérique, c'était déjà quasiment mission impossible. Alors à 0-2, j'ai pensé que nous allions passer une soirée cauchemardesque. À la pause, le score n'a pas évolué et nous avons changé de plan. Nous n'avions plus rien à perdre et nous sommes allés les chercher plus haut sur le terrain. L'envie et la mentalité étaient là, et c'est que nous devons montrer lors des cinq dernières rencontres de championnat", a confié Christophe Lepoint à l'issue de la rencontre.

"Nous savons ce qu'il nous attend lors des cinq dernières rencontres"

Les pensionnaires du Pairay n'ont jamais baissé les bras. "Je n'avais pas envie de prendre une raclée comme je l'ai dit au groupe. Mathématiquement, tout reste possible, mais nous allons arrêter de parler du classement car il faut rester réaliste. Nous avons huit points de retard sur la quinzième place et nous savons ce qu'il nous attend lors des cinq dernières rencontres. Il y a Saint-Trond, La Gantoise, le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise et Westerlo. Des matchs compliqués, mais nous allons essayer d'emmerder toutes ces équipes qui veulent jouer les Playoffs. Si nous n'arrivons pas à nous sauver, nous ne voulons pas terminer à la dernière place", a conclu le milieu de terrain.