Bricolage et changement de maillots à Seraing : "C'est pour notre pomme et on va encore parler de nous"

Ce samedi soir, le RFC Seraing s'est incliné contre l'Antwerp (0-2) lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League. Les Métallos occupent toujours la derrière place et se rapprochent de la D1B tandis que le matricule 1 se hisse provisoirement à la deuxième place du classement.

Dès le coup d'envoi, quelque chose ne tournait pas rond et prêtait évidemment à confusion. Seraing évoluait à domicile avec son maillot rouge et noir alors que l'Antwerp avait fait le déplacement avec une vareuse noire et rouge. Pourtant, il avait été convenu que le Great Old vienne avec un set "Dark Blue".

© photonews

À la pause, un changement a été opéré afin de distinguer plus facilement les acteurs sur la pelouse. Alors qu’en théorie c’était à l’Antwerp de faire le nécessaire pour s’adapter aux couleurs de son hôte, le matricule 1 n’avait pas prévu de deuxième équipement et ce sont donc les Sérésiens qui ont dû se débrouiller mais visiblement tous les joueurs n’étaient pas en possession de leur vareuse extérieure. Un peu découpage et de collage ont été nécessaires. Ainsi, les numéros originaux de Mvoué et Ifoni ont été scotchés et recouverts d'un marqueur noir. Pour Lepoint, son numéro 28 a tout simplement été transformé en 23 avec quelques centimètres de ruban adhésif. En blanc depuis le début, Butez a dû lui aussi changer de maillot et enfiler le bleu du troisième gardien Davino Verhulst.

Another clean sheet for Jean V̶e̶r̶h̶u̶l̶ Butez! 👏🥰 #RAFC pic.twitter.com/k4pAXHKubL — Royal Antwerp FC (@official_rafc) March 11, 2023

"Cette histoire est évidemment ridicule et je ne préfère pas en parler. J'en rigole en fait. À la pause, j'ai dit que c'était à l'Antwerp d'enfiler son maillot blanc car ce n'était pas à nous de le faire étant donné que nous étions à la maison. Mais Anvers est venu sans un deuxième jeu de maillot à l'extérieur. Ils auraient dû alors porter le nôtre, mais ce ne fut pas le cas. Bizarre, mais de notre côté, nous n'avions pas deux jeux de maillots, c’est encore pire. J'aurai tout vu durant ma carrière. Nous avons donc été ridicules et on va encore parler de nous. C'est pour notre pomme, c’est comme ça !", a confié Christophe Lepoint à l'issue de la rencontre.