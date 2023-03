Après Toby Alderweireld, un autre cadre de l'Antwerp met fin à sa carrière internationale

Vincent Janssen met un terme à sa carrière internationale, comme l'a annoncé l'attaquant de l'Antwerp et meilleur buteur actuel de Jupiler Pro League.

A 28 ans, il est le deuxième joueur de l'Antwerp, après Toby Alderweireld, à décider de ne plus jouer pour son équipe nationale. Il a disputé ses derniers matches internationaux lors de la Coupe du monde au Qatar.

Janssen était pourtant repris dans la pré-sélection de Koeman pour les prochains matches de qualification pour le Championnat d'Europe. Mais le joueur a évoqué des "raisons personnelles combinées à un calendrier de football de plus en plus chargé", comme le rapporte la KNVB (fédération néerlandaise de football).

Louis van Gaal l'avait réintégré dans l'équipe néerlandaise l'année dernière, après des débuts en Oranje il y a sept ans. Il compte sept buts et sept passes décisives en 22 sélections.

Thank you for always giving it all, Vincent. 💯🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/npIbNWblNd