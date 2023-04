Dendoncker et Aston Villa réalisent la très bonne opération contre Newcastle

Aston Villa peut continuer de croire à l'Europe. Newcastle, de son côté, pourrait perdre sa troisième place en cas de bon résultat de Manchester United.

S'ils ne partaient pas favoris dans cette rencontre face à l'impressionnant troisième du championnat, les joueurs d'Aston Villa ont réussi à déjouer les pronostics. Dendoncker et ses coéquipiers ont fait chuter Newcastle (3-0) à l'occasion de la 31e journée de Premier League samedi après-midi.

Un résultat qui laisse les Magpies à portée de Manchester United pour une place sur le podium et qui relance les Villains dans la course à l'Europe avec leur sixième place et les trois petits points de retard sur Tottenham.

Ramsey a rapidement ouvert le score pour Aston Villa et c'est Watkins qui s'est chargé de planter un doublé en deuxième période pour mettre fin à tout suspense.

Leander Dendoncker était titulaire pour cette rencontre et en aura disputé l'intégralité.