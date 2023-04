Une équipe unioniste fortement remaniée s'impose par le plus petit écart face à Seraing

Ce dimanche soir, l'Union SG accueillait le RFC Seraing lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Trois jours après le déplacement au Bayer Leverkusen lors du quart de finale aller de l'Europa League, Karel Geraerts peut compter sur l'ensemble de son groupe pour la réception de Seraing, déjà relégué en D1B. Le T1 des Unionistes a donc décidé de faire tourner et de donner du temps de jeu à plusieurs remplaçants. Seuls Moris, Burgess, Teuma et Vertessen restent dans le onze. Kandouss, Lynen et Nieuwkoop sont laissés au repos tandis que Van Der Heyden, Lazare, Lapoussin et Boniface débutent sur le banc. Côté sérésien, Jean-Sébastien Legros alignait la même équipe que celle qui s'est inclinée au Club de Bruges (2-0) la semaine dernière.

Équipe bis ou pas, l'Union ne changeait pas pour autant sa façon de jouer. Les locaux pensaient ouvrir le score très rapidement dans cette partie, mais le but de François était annulé à cause d'un hors-jeu d'Adingra (2e). Ce n'était que partie remise puisque le vice-champion prenait les commandes de la rencontre grâce à une très belle frappe d'Adingra qui filait vers le plafond du but (17e), 1-0.

© photonews

À la base d'une belle action unioniste, Teuma était également présent à la conclusion, mais son tir était écarté par Dietsch (26e). L'international maltais profitait ensuite d'une erreur défensive sérésienne pour armer un tir, mais le portier adverse repoussait mal le ballon, Vertessen surgissait et l'envoyait au fond des filets (34e), 2-0. Le score ne bougeait pas à la pause.

© photonews

Seraing remontait sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives et cela portait directement ses fruits. Cachbach débordait sur le flanc gauche et servait Mouandilmadji qui décochait une superbe frappe qui allait se loger en pleine lucarne (47e), 2-1. Sykes pensait marquer le troisième but unioniste, mais la VAR intervenait et annulait son goal à cause d'un hors-jeu de Lazare (57e). Les Bruxellois se contentaient de gérer leur avantage même s'ils avaient plus de mal à emballer la rencontre et à accélérer leur jeu face à des Métallos attentistes et contents de ne pas avoir l'ardoise s'alourdir. Autant dire que la dernière demi-heure de jeu était peu palpitante hormis la grosse occasion loupée par Mouandilmadji durant les dernières secondes de la rencontre. Les deux équipes avaient rempli leur objectif : gagner du côté unioniste et ne pas être ridicule du côté sérésien (2-1).

Geraerts avait décidé de faire tourner et de faire souffler sept de ses cadres avant la quart de finale retour contre le Bayer Leverkusen, et il a eu totalement raison de le faire. Ses troupes ont facilement pris la mesure d'une équipe sérésienne déjà condamnée. L'Union reste deuxième avec 72 points et se trouve à deux longueurs de Genk. Seraing reste bloqué à 19 unités et est assuré de terminer à la dernière place.

Union SG : Moris, Sykes, Burgess, Machida, François (Boniface 87e), El Azzouzi, Teuma (Lazare 46e), Adingra (Ayensa 76e), Vertessen (Lapoussin 63e), Nilsson (Terho 87e)

Seraing : Dietsch, Kilota, Mbow, Tshibuabua, Solheid (Vagner 78e), Ba, Lahssaini (Poaty 78e), Cachbach, Mvoué (Mansoni 58e), Sissoko (Lepoint 86e), Mouandilmadji

Arbitre : Kevin Van Damme

Avertissement : François (65e) ; Sissoko (24e)

But : Adingra (17e), Vertessen (34e) ; Mouandilmadji (47e)