Karel Geraerts : "On s'est fait peur pour rien"

Ce dimanche soir, l'Union Saint-Gilloise a pris la mesure du RFC Seraing (2-1) lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

L'Union Saint-Gilloise a assuré l'essentiel ce week-end en s'octroyant les trois points face à une équipe sérésienne déjà démobilisée mais courageuse. "La première période était satisfaisante car on a développé notre jeu avec beaucoup de mouvements et on est parvenus à marquer aux bons moments", a confié Karel Geraerts à l'issue de la rencontre.

"En deuxième mi-temps, c'était le contraire. On a encaissé un but assez rapidement puis on a manqué de mouvement, et le tempo n’était pas suffisant. On s’est fait peur pour rien sur la fin alors qu’on contrôlait le match. Je ne comptais pas faire monter Boniface, mais vu les circonstances du match, je devais le faire. Heureusement qu'on n'a pas encaissé à la dernière minute de la rencontre. Gagner des matchs comme celui-ci reste important", a souligné le T1 des Unionistes.

Geraerts avait décidé de faire tourner et de donner du temps de jeu à plusieurs remplaçants. "Cela permet de faire jouer des éléments qui répondent présents aux entraînements. On dit toujours que les joueurs doivent attendre leur chance, mais quand l'équipe ne cesse de performer, ça devient difficile de se faire sa place dans le onze. Ces joueurs sont restés très patients et ont continué de démontrer leurs qualités. C'est pour cette raison qu'ils ont joué ce dimanche. De plus, je veux savoir sur quels éléments je peux compter en cas de blessure ou de suspension", a conclu Geraerts.