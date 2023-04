Jean-Sebastien Legros : "On a mis l'Union en difficulté et juste ça, ce n'est pas mal"

Ce dimanche soir, l'Union Saint-Gilloise a éprouvé des difficultés à prendre la mesure du RFC Seraing (2-1) lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Le RFC Seraing est parvenu à gêner l'ogre unioniste ce dimanche. Alors que beaucoup d'observateurs pensaient que le deuxième du classement allait broyer la lanterne rouge, ce ne fut pas le cas. "Je ne suis pas satisfait de notre première période car on a trop subi. J'ai donc recadré mes joueurs à la pause et j'ai réorganisé l'équipe", a confié Jean-Sébastien Legros à l'issue de la rencontre.

"On a ensuite eu la chance de réduire le score en début de seconde période avec un très beau but de Marius (Mouandilmadji). À partir de cet instant, on a eu un coup de fouet et on a livré une deuxième mi-temps positive. Plus le temps avançait, et plus l'Union avait le cul entre deux chaises, à savoir planter ce troisième but ou conserver son avance. On a eu une énorme occasion durant les dernières secondes...Ce but nous aurait fait du bien, car on ne vit pas des semaines faciles. Comme vous avez pu le voir, les joueurs sont toujours concernés. On a mis l’Union en difficulté et juste ça, ce n’est pas mal. Cela aurait été vraiment bien d'avoir un petit point ce dimanche", a souligné le T1 des Métallos.

Place à Westerlo le week-end prochain pour les Sérésiens. "J'ai vu du positif et il faut s'en servir pour la dernière journée. On pensait que l'équipe allait s'écrouler chez un candidat au titre quand c'était 2-0 à la pause, mais ce ne fut pas le cas. Je ressens de la frustration après cette défaite donc c'est positif en quelque sorte. En ne jouant qu'une mi-temps, on a plutôt été intéressants", a conclu Legros.