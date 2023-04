L'une des pièces maîtresses de Seraing annonce son départ : "C'était mon dernier match !"

Arrivé le 16 juillet 2021 au Pairay, le défenseur a fait savoir qu'il allait quitter les Métallos cet été.

Après avoir embêté le Club de Bruges la semaine dernière (2-0), le RFC Seraing a posé des difficultés à une équipe unioniste largement remaniée ce dimanche soir. "C'est râlant et un peu à l'image de notre saison. Notre deuxième période était meilleure comme souvent, on joue mieux dès la 45ème minute. C'est inexplicable mais c'est ainsi", a confié Morgan Poaty à l'issue de la rencontre.

Les Métallos descendent en D1B la tête haute. "C'était l'objectif de tout donner et de terminer sur une belle note même si on a de petits regrets. Tous les observateurs pensaient qu'on allait prendre des raclées contre Bruges et l'Union, et ce ne fut pas le cas. C'est encourageant pour la suite et le futur du groupe qui sera présent en D1B", a lâché le back gauche.

"Cela a été très dur mentalement"

Titulaire indiscutable (33 rencontres toutes compétitions confondues pour 3 buts et 1 assist) et certainement l'un des meilleurs Métallos cette saison, l'international congolais a tranché concernant son avenir. "C'était mon dernier match avec le RFC Seraing ! J'ai dit au revoir à mes coéquipiers car je vais rentrer chez moi du côté de Toulouse. J'ai des obligations familiales. Je vais être bientôt papa d'une petite fille, mais ma femme, qui va très bientôt accoucher, a eu des complications", a précisé l'ancien joueur de Guingamp. "Cela a été très dur mentalement et j'ai tenu jusqu'à maintenant en fait. Puis je n'ai pas apprécié certaines manoeuvres du club."

"J'ai tout donné pendant ces deux années à jouer le maintien"

En fin de contrat en juin prochain, Poaty a appris par la presse que Seraing avait levé une option d'une année supplémentaire dans son contrat. Il pensait pourtant partir librement. "Je ne le savais pas, j'en ai pris connaissance via les réseaux sociaux. Après la discussion qui a eu lieu l'été dernier, je pensais partir gratuitement. J'ai tout donné pendant ces deux années à jouer le maintien dans des conditions compliquées et j'ai envie de franchir un cap dans ma carrière. J'ai beaucoup appris à Seraing et quand tu sors d'ici avec du temps de jeu et des stats, cela ne peut être que bénéfique. Il y a des clubs intéressés et on va s'asseoir avec Seraing pour trouver une solution", a conclu Morgan Poaty.