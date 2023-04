Ce dimanche soir, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée par le plus petit écart face au RFC Seraing (2-1) lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

L'Union Saint-Gilloise, fortement remaniée avec sept changements dans son onze de base, a dominé la première période contre Seraing. Simon Adingra (17e) et Yorbe Vertessen (34e) ont permis au vice-champion de Belgique de rentrer aux vestiaires avec une avance de deux buts. Mais les Métallos ont réduit le score en début de seconde période grâce à une magnifique frappe de Marius Mouandilmadji (47e). Après le but de Ross Sykes annulé par la VAR pour une position de hors-jeu à la base de l'action (60e), le rythme retombait. Mouandilmadji manquait d'égaliser dans les dernières secondes du temps additionnel avec une frappe qui passait au-dessus du but de Moris (90e+5).

"Nous nous sommes mis en difficulté en seconde période. Le coach a dit que nous avions manqué d'humilité en deuxième mi-temps, c'est ce qui explique cette baisse d'intensité et de tempo", a confié Lazare Amani. "Le plus important était de prendre les trois points, c'est chose faite. Des frayeurs à la fin ? C'est toujours comme ça quand on ne tue pas un match. On s'expose dans les derniers instants et un but peut tomber. Heureusement pour nous, cela ne s'est pas produit ce dimanche", a souligné l'ancien joueur d'Eupen.

Même son de cloche du côté d'Oussama El Azzouzi. "Compte tenu du contexte, une semaine de Coupe d’Europe et une rencontre face à la lanterne rouge, il était essentiel de prendre les trois points", a expliqué le milieu de terrain. "C’est tout de même dommage de se faire peur sur la fin de match. Le tempo était moins bon en seconde période par rapport à la première. On doit être davantage concentré sur l’ensemble du match."