Guillaume François : "Je suis très heureux d'avoir pu rejouer un petit peu"

Ce dimanche soir, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée par le plus petit écart contre le RFC Seraing (2-1) lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Karel Geraerts avait décidé de faire tourner ce week-end et de faire souffler plusieurs cadres avant le quart de finale retour d'Europa League contre le Bayer Leverkusen. Plusieurs remplaçants ont ainsi pu obtenir des minutes de jeu face à la lanterne rouge du championnat.

C'est le cas de Guillaume François qui n'avait plus été titulaire depuis le 30 octobre 2022. "Je suis très heureux d'avoir pu rejouer un petit peu. Ce n’est pas évident de disputer autant de minutes d'un coup car je n’ai vraiment pas reçu beaucoup de temps de jeu depuis le mois de janvier. Je profite de ces moments en tentant d’être prêt quand on a besoin de moi. Et je pense avoir répondu présent ce week-end malgré un petit peu de fatigue vers la fin", a confié d'emblée le natif de Libramont.

"Nous savions que c'était un match piège et nous avons effectué une très bonne première période. Le bloc adverse était bas, mais nous avons mis le tempo et le rythme qu'il fallait. Mais en seconde période, nous étions trop relax. Le score est resté bloqué à 2-1 et on s'est fait peur à la fin. C'est dommage, mais nous allons retenir le plus important, à savoir prendre les trois points entre deux joutes européennes", a souligné le back droit qui a cru ouvrir le score en tout début de rencontre, mais son but a été annulé à cause d'un hors-jeu d'Adingra. "Heureusement, j’ai rapidement vu le juge de ligne lever son drapeau donc je n’ai pas eu le temps de fêter ce but et je suis resté calme", a conclu François.