Un Standard, trop amorphe, chute à OHL et disputera les Playoffs 2

Ce dimanche soir, OHL accueillait le Standard de Liège lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League.

Mars Brys alignait le même onze que celui qui s'était imposé à Ostende (0-4) la semaine dernière. Ronny Deila ne pouvait pas compter sur les services de Cimirot et Zinckernagel, jugés incertains vendredi. Melegoni et Canak étaient donc alignés d'entrée de jeu côté liégeois.

C'était le calme plat en première période à Den Dreef. Après un long round d'observation où régnait beaucoup d'imprécision dans le dernier geste. Il fallait attendre quasiment la demi-heure de jeu pour assister à la première frappe intéressante. Laifis armait à distance, mais Cojocaru repoussait l'envoi du Chypriote (29e). OHL réagissait trois minutes plus tard avec un magnifique coup franc direct de Schrijvers qui poussait Bodart à la claquette (32e). Les Louvanistes obtenaient ensuite une deuxième opportunité avec un centre de Thorsteinsson à destination d'Al-Tamari, mais l'ailier repiquait mal sa tête (34e). Les troupes de Marc Brys ouvraient le score juste avant la pause via Opoku. L'attaquant profitait d'une absence de Bokadi pour s'emparer du ballon et tromper Bodart qui était excentré (43e), 1-0.

Certainement secoués à la pause, les Rouches remontaient sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives et plus d'envie. Cela portait ses fruits puisque les visiteurs égalisaient peu avant l'heure de jeu. Alzate récupérait le cuir à la suite d'un corner et centrait directement en direction du rectangle où Bokadi surgissait pour envoyer le ballon au fond des filets (55e), 1-1. Mais les locaux reprenaient rapidement les commandes de la rencontre en obtenant un penalty après une intervention fautive sur Al-Tamari. Thorsteinsson se chargeait de la sentence via une jolie panenka (63e), 2-1. L'Islandais faisait même de suite le break en profitant des espaces adverses pour tromper Bodart (67e), 3-1. Dans les cordes, le Standard évitait le naufrage grâce à des arrêts de Bodart (69e et 78e) et réduisait même le score via Melegoni (90e+2), 3-2.

Le Standard de Liège pouvait encore croire au top 4 cas de victoire et si La Gantoise et le Club de Bruges commettaient un faux-pas. Mais toutes les conditions n'ont pas été remplies, surtout la première qui devait être une victoire liégeoise à Den Dreef. Les Rouches ont été trop imprécis et trop lents pour inquiéter des Louvanistes bien plus remuants et dangereux. Une victoire méritée pour OHL.

Après trois succès de suite, le matricule 16 a chuté, mais a surtout manqué d'éclat ce dimanche à Louvain. Les troupes de Ronny Deila disputeront donc les Playoffs 2 où ils tenteront d'aller décrocher un ticket européen pour la saison prochaine.

OHL : Cojocaru, Patris, Ricca, Pletinckx, Mendyl (Sagrado 88e), De Norre, Maertens, Tamari, Schrijvers, Thorsteinsson (Toku 90e), Opoku

Standard de Liège : Bodart, Dussenne, Bokadi (Noubi 72e), Laifis (Hautekiet 80e), Fossey, Dönnum (Davida 72e), Melegoni, Alzate, Balikwisha, Canak (Barrett Laursen 72e), Ohio (Perica 72e)

Arbitre : Lothar D'Hondt

Avertissement : Alzate (39e), Bodart (63e)

But : Opoku (43e), Thorsteinsson (63e et 67e) ; Bokadi (55e) et Melegoni (90e+2)