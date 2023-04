Cihan Canak : "Je suis sûr que nous allons faire quelque chose en Playoffs 2"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège a chuté à Den Dreef face à OHL (3-2) lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège n'a pas réussi véritablement à rentrer dans la rencontre face à OHL et s'est logiquement incliné. "On contrôlait tout le terrain, mais on avait du mal dans les derniers mètres en fait. On n'arrivait pas à concrétiser nos occasions, cela a fait l'effet d'un coup sur la tête", a confié Cihan Canak à l'issue de la rencontre.

Profitant de l'absence de Zinckernagel, le jeune talent avait l'opportunité de saisir sa chance ce dimanche. "J'ai fait tout ce que le coach m'a demandé de faire et j'ai perdu peu de ballons sauf vers la fin de la rencontre. Ce n'est pas évident de remplacer Philip, mais je me donne à fond à tout le temps pour essayer d'aider l'équipe du mieux que je peux", a souligné le milieu offensif.

Le Standard de Liège file en Playoffs 2 où il affrontera La Gantoise, Westerlo et le Cercle de Bruges. Les Rouches ont une carte à jouer afin d'obtenir le précieux ticket européen. "L'équipe est prête et va se donner à fond. Je suis sûr que nous allons faire quelque chose. On oublie cette défaite à OHL et on se met déjà en mode playoffs", a conclu Canak.