Ronny Deila : "Une prestation décevante"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège s'est incliné à OHL (3-2) lors de la 34ème journée de la Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège était amorphe ce dimanche soir à Den Dreef et n'a pas été en mesure de bousculer une équipe d'OHL bien organisée et surtout plus remuante. "Nous avons livré une prestation décevante. C'était très pauvre de notre part, nous avons eu trop peu d'occasions dangereuses. Nous avons donné trop de confiance à notre adversaire après leur premier but", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

"En début de seconde période, ce fut mieux de notre part et nous sommes revenus au score. Puis, nous avons plié sur leurs reconversions offensives et Al-Tamari, qui est un très bon joueur, nous a mis en difficulté. Nous avons donné ensuite trop d'espace à Louvain et ils ont eu plus d'opportunités que nous. Ils méritent de gagner ce soir", a souligné le technicien norvégien.

Le Standard de Liège disputera les Playoffs 2 et affrontera La Gantoise, Westerlo et le Cercle de Bruges. "Nous voulons gagner les PO2 et obtenir le ticket européen. Le club doit retrouver la place qui est la sienne. Ce serait un très bel exploit d'y parvenir, et nous avons notre destin entre les mains", a conclu Deila.