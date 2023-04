Marc Brys après OHL-Standard : "Les buts sont tombés aux bons moments"

Ce dimanche soir, OHL a pris la mesure du Standard de Liège (3-2) lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League.

Victoire méritée pour OHL face au Standard de Liège ce dimanche soir. "Le Standard a pris l'initiative", a déclaré Marc Brys à l'issue de la rencontre. "Malgré leur possession de balle, nous avons gardé le contrôle et n'avons laissé passer que peu d'occasions. Ce que nous n'avons pas réussi à faire cette saison, c'est marquer au bon moment, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Les buts sont tombés aux bons moments, avant et après la mi-temps", a souligné le T1 des Louvanistes.

"En seconde période, nous avons laissé au Standard la possession de balle et avons privilégié les reconversions offensives. Et nous avons bien fait. Le penalty et le troisième but ont suivi. Avec notre jeu offensif et nos buts, nous méritions la victoire. Bien sûr, il est dommage que nous ne puissions pas disputer les Playoffs 2", a conclu Brys.